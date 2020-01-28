«Садизм и разврат»: челябинцы просят не пускать рэпера Элджея в город

Родители челябинских школьников требуют отменить концерт рэпера Элджея (Алексей Узенюк) в городе. Жители утверждают, что в текстах его произведений содержится пропаганда садизма, каннибализма и разврата, сообщает телеканал «Царьград».

После многочисленных жалоб депутат городской думы Андрей Зеленин выступил против проведения мероприятия и направил ряд документов в полицию, прокуратуру и местное министерство культуры.

«Песни данного исполнителя содержат пропаганду алкоголя, наркотиков, рискованного, опасного и суицидального поведения, каннибализма, садизма, разврата», – указал чиновник в своих обращениях.

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