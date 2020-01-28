В Евросоюзе назвали имена крымчан, против которых вводятся новые санкции

28 января Европейский союз опубликовал решение внести в санкционный список фамилии семи человек, причастных к незаконным выборам в сентябре 2019 года в аннексированном Крыму. Решение опубликовано в официальном журнале Евросоюза.

Санкции вводятся в отношении «главы Совета министров Крыма» Юрия Гоцанюка, «исполняющего обязанности губернатора Севастополя» Михаила Развожаева, «главы законодательного собрания Севастополя» Владимира Немцева, члена Совета Федерации РФ «от Крыма» Екатерины Албатаевой и трех «членов избирательных комиссий» в Севастополе – Сергея Даниленко, Лидии Басовой, Екатерины Пырковой.

Россия аннексировала Крым после незаконного «референдума» 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

8 сентября 2019 года в Крыму «выбирали» членов «парламента» и органы местной «власти»

МИД Украины выразил протест против «выборов» на полуострове. В ведомстве подчеркнули, что они являются грубым нарушением Конституции Украины и основополагающих норм и принципов международного права.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Зеленский, я смотрю, хорошо усвоил манеру Путина — и использует ее теперь против него самого. Сегодня он неплохо потроллил всю российскую как бы патриотическую шайку-лейку своим заявлением, что «Советский Союз виноват в развязывании Второй Мировой войны». Теперь очередное бурление «опровержений» и фонтаны возмущения в российском агитпропе обеспечены на неделю вперед. В Кремле как будто не […]