Обнаружен новый способ борьбы с болезнью Альцгеймера

Канадские специалисты сообщили, что с помощью микродоз лития можно справиться с болезнью Альцгеймера. Положительный эффект от данного способа лечения был обнаружен в результате экспериментов с лабораторными мышами.

Инициаторами проведения ряда экспериментов выступили сотрудники Университета Макгрилла. Ученые представили первые результаты экспериментальной терапии болезни Альцгеймера на основе воздействия литием. У крыс, которые стали участниками эксперимента, наблюдались основные признаки заболевания – скопление амилоидных бляшек в головном мозге, а также снижение когнитивных функций. Микродозы лития поспособствовало снижению количества амилоидных бляшек в головном мозге, а также улучшило когнитивные функции животных.

Исследователи отметили, что никаких побочных эффектов новый способ не вызывает.

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