Анонсирована встреча Путина с Нетаньяху

В четверг президент РФ Владимир Путин встретится с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщила пресс-служба Кремля.
«30 января в Москве состоится встреча президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху, который посетит Россию с кратким рабочим визитом», – передает сообщение Кремля ТАСС.
Ранее стало известно, что Нетаньяху поедет в Москву в среду, чтобы проинформировать Путина о «сделке века» по ближневосточному урегулированию президента США Дональда Трампа.
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Последнее: Зеленский, я смотрю, хорошо усвоил манеру Путина — и использует ее теперь против него самого. Сегодня он неплохо потроллил всю российскую как бы патриотическую шайку-лейку своим заявлением, что «Советский Союз виноват в развязывании Второй Мировой войны». Теперь очередное бурление «опровержений» и фонтаны возмущения в российском агитпропе обеспечены на неделю вперед. В Кремле как будто не […]
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