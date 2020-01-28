Анонсирована встреча Путина с Нетаньяху

В четверг президент РФ Владимир Путин встретится с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщила пресс-служба Кремля.

«30 января в Москве состоится встреча президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху, который посетит Россию с кратким рабочим визитом», – передает сообщение Кремля ТАСС.

Ранее стало известно, что Нетаньяху поедет в Москву в среду, чтобы проинформировать Путина о «сделке века» по ближневосточному урегулированию президента США Дональда Трампа.

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