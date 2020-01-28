Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия России

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что доклад комитета Парламентской ассамблеи Европы (ПАСЕ) по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации в полном объеме.

Об этом информирует РИА «Новости».

Во вторник сообщалось, что украинская делегация помешала Толстому пройти голосование по выбору заместителя председателя.

До этого ряд представителей ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации на открытии зимней сессии. После этого Толстой заявил, что российская сторона покинет ассамблею, если ее полномочия ограничат.

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