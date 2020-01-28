Пожар в Одесском колледже. Двум погибшим присвоили звание Героя Украины

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины учительнице математики Анне Бортюк и командиру отделения государственного пожарно-спасательного отряда ДСНС Украины в Одесской области Сергей Шатохину, которые погибли во время пожара в колледже Одессы. Указ президент подписал 25 января, сообщила его пресс служба.
Им также посмертно присвоили звание «Золотая Звезда» за героизм и самопожертвование.
Анна Бортюк погибла, когда третий раз возвращалась за студентами в здание одесского колледжа, охваченного огнем. Она отравилась продуктами горения.
Спасатель Сергей Шатохин упал с высоты третьего этажа, когда подниматься по пожарной лестнице. От полученных травм он скончался в реанимации городской больницы.
4 декабря 2019 года на третьем этаже шестиэтажного здания в Одессе на улице Троицкой, 25 вспыхнул пожар. В здании располагаются колледж, Институт морской биологии НАН Украины, Одесский отдел Института археологии НАН Украины и ряд других учреждений. По окончательным данным, в результате инцидента 16 человек погибли, 31 пострадал. Тела всех погибших идентифицированы.
7 декабря в полиции сообщали, что правоохранители установили двух подозреваемых по делу, но их имена не называли. 10 декабря полицейские объявили о подозрении в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекших тяжкие последствия, директору колледжа Любови Кочерге. 11 декабря суд отправил ее под домашний арест.
В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины заявили, что в колледже не было пожарной сигнализации.
Правительственная комиссия назвала основной версией пожара возгорание бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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