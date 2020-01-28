Мать Иссахар приехала к подмосковной колонии дожидаться освобождения дочери

Мать Наамы Иссахар, осужденной в России, приехала к исправительной колонии в Подмосковье, где отбывает наказание ее дочь.
Яффа Иссахар зашла в комнату ожидания и сообщила, что свидания с дочерью у нее пока не состоялось, передает ТАСС.
Сейчас Яффа ждет вместе с журналистами освобождения дочери.
Напомним, в воскресенье Иссахар обратилась к президенту Владимиру Путину с ходатайством о помиловании.
В понедельник за ее помилование выступила подмосковная комиссия по помилованию, а также уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал рекомендацию областной комиссии помиловать Иссахар.
Путин 23 января провел в Израиле встречу с матерью Иссахар, на которой заверил ее, что «все будет хорошо».
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