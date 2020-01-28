Любовь укрепляет сердце и нормализует кровяное давление

Специалисты, представляющие Университет Аризоны (США), рассказали о «целебных» свойствах любви. Чувство, вызывающее позитивный настрой, оказывает благотворное воздействие на весь организм, в частности, нормализует кровяное давление и укрепляет сердце.

По словам автора исследования Кайла Бурассы, у людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, заметно улучшается здоровье, если у них начинаются романтические отношения. Любовь дает человеку ощущение эмоциональной поддержки, поступающей посредством поцелуев, объятий и других проявлений привязанности.

Слова ученых подтверждены экспериментом с участием 102 студентов Университета в Тусоне. У добровольцев имелись партнеры, что помогало им снимать физиологические проявления стресса. У влюбленных наблюдалось стабильное кровяное давление и нормальный сердечный ритм. Согласно результатам исследования, счастливые в браке супруги имеют более здоровое сердце, чем холостяки, вынужденные справляться с жизненными невзгодами самостоятельно.

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