Виктория Макарская оправдалась за скандал с экс-мужем Лолиты Милявской: «Вляпалась»

Недавно Виктория Макарская посетила передачу «Звезды сошлись» на «НТВ», где резко высказалась об экс-муже Лолиты Милявской Дмитрии Иванове. Позже певица разместила в Instagram пост, в котором оправдалась за участие в скандале по поводу развода пары.

На днях в телешоу речь шла о расторжении брака знаменитостей, которое состоялось в прошлом году. Ранее Лолита Милявская положительно высказывалась о бывшем муже, однако после развода изменила свое мнение из-за ряда фактов. Также на программу пришла избранница Антона Макарского Виктория. В большинстве ситуаций она ведет себя довольно сдержано, но не на этот раз. Супруга актера жестко раскритиковала Дмитрия Иванова, обвинив его в некрасивом поведении после развода.

В итоге исполнительница пожалела о том, что вообще ввязалась в скандал с Милявской и ее экс-мужем, о чем свидетельствует ее публикация на странице. Виктории Макарской пришлось столкнуться с большим количеством различных комментариев, после чего она поняла, что допустила ошибку. «Так мне и надо, и нет мне оправданий», — написала певица.

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