Звезда сериала «Интерны» Илья Глинников стал жертвой уличного ограбления в Москве

Жертвой уличного ограбления в центре Москвы стал актер Илья Глинников. Звезда сериала «Интерны» лишился престижного гаджета стоимостью 114 тысяч рублей.

Дерзкое нападение сзади, толчок в спину — и дорогой смартфон оказался в руках убегающего преступника. В лучшем случае жертва успевает рассмотреть одежду грабителя и его телосложение. Все это происходит в считанные минуты, и нужна недюжинная реакция, чтобы попытаться его догнать.

Событие произошло днем в районе метро «Новослободская» 18 января, но только 27 числа актер сделал заявление в полиции, сообщив факт ограбления и то, что успел рассмотреть в облике грабителя. Теперь его поисками занимаются правоохранительные органы.

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