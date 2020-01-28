Турецкие военные пригрозили дать отпор сирийской армии

В случае возникновения угрозы турецким наблюдательным пунктам Анкара намерена дать отпор войскам Сирии, заявили в министерстве национальной обороны Турции.

«Любые попытки поставить под угрозу безопасность наших наблюдательных пунктов и контрольно-пропускных пунктов, которые работают в соответствии с соглашениями, достигнутыми в Астане и Сочи, получат самый жесткий ответ в рамках самообороны», – передает ТАСС заявление военного ведомства.

В заявлении подчеркивается, что несмотря на объявленное прекращение огня, сирийские войска продолжают совершать атаки в Идлибе, «убивая невинных гражданских лиц» и заставляя «сотни тысяч людей покидать свои дома и мигрировать в зимних условиях».

В понедельник сообщалось, что передовые подразделения сирийской армии окружили с трех сторон наблюдательный пост турецких военных в поселке Маар-Хаттат к югу от Маарет-Наамана.

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