От сырка «Дружба» до водки «Столичной». 7 главных судебных войн за советские торговые марки

Верховный суд Нидерландов постановил, что права на бренд водки Stolichnaya принадлежат России, а не владельцу SPI Group. Как пишет Financial Times, это ключевая победа Москвы в одном из самых долгих в мире споров по товарным знакам.

The Insider вспомнил советские бренды, которые стали предметом судебных разбирательств после распада Советского Союза.

«Советское шампанское»

С 1920-х годов все производимое в СССР игристое вино называлось «Советское шампанское». Первая партия из 36 тысяч бутылок была выпущена в 1928 году.

После распада СССР заводы России, Белоруссии и Украины приобрели равные права на использование этой торговой марки и продолжили традицию производства.

В 2004 году ФКП «Союзплодоимпорт» зарегистрировало бренд. С тех пор все производители «Советского шампанского» выплачивают ФКП фиксированное роялти от двух до пяти рублей за бутылку. Продвижением и продажей шампанского они занимаются самостоятельно.

В «Союзплодимпорте» неоднократно заявляли, что марка «Советское шампанское» недостаточно рекламируется, а некоторые производители задерживают выплаты роялти. В 2010 году между «Союзплодоимпортом» и рекламным агентством «Кауфман продакшн», принадлежавшим «Винэксим», разгорелся конфликт, который дошёл до суда.

Истец требовал от агентства более 37 млн рублей за лицензию на использование товарного знака «Советское шампанское». «Союзплодоимпорт» был недовольно тем, что после получения лицензии объем производства бренда снизился в два раза. Спустя несколько месяцев иск был отозван.

Торт «Киевский»

«Киевский торт» часто привозили в Москву украинские чиновники в качестве сувенира для высшего руководства.



После распада СССР торт стал предметом судебного спора между компаниями Roshen и БКК из-за схожести упаковки товаров двух компаний.

Roshen предъявил претензии БКК по поводу торта «Киевский БКК», коробка которого, по мнению истца, очень схожа с упаковкой их коробкой. Такую же претензию компания Roshen предъявила и по поводу торта «Золотой ключик».

Шоколад «Аленка»

Поводом для еще одного спора стала фотография на шоколадной обертке «Аленки». Истцом выступило физическое лицо — Елена Геринас. В детские годы отец сфотографировал ее и отправил фото на конкурс. Изображение румяной девочки в платке стало обложкой журнала «Здоровье» №1 за 1961 год.



По словам Геринас, именно эту ее фотографию и использовала фабрика «Красный октябрь» на упаковке шоколада «Аленка». Но иск, который гражданка подала в 2000 году, она проиграла. Суд посчитал, что картинка на шоколаде представляет собой не конкретного человека, а собирательный образ.

Пиво «Жигулевское»

В СССР пиво марки «Жиголевское» выпускали около 200 заводов. Тем не менее, самарская компания ОАО «Жигулевское пиво» в 1992 году зарегистрировала эту торговую марку как собственную.



Пивоваренная отрасль в лице Союза российских производителей пивобезалкогольной продукции выступила против самарских производителей. И в 2001 году Роспатент отменил регистрацию, и «Жигулевское» снова стало народным брендом.

Плавленные сырки «Дружба» и «Янтарь»

Сырки «Дружба» и «Янтарь» любили все советские студенты и туристы. «Янтарь» стоил дороже «Дружбы» и был своеобразным ответом финскому сыру «Виола». Обе торговые марки в 2000 году зарегистрировал московский сырзавод «Карат». Но это право стали оспаривать региональные производители.

В итоге в 2007 году Палата по патентным спорам признала «Янтарь» и «Дружбу» общеизвестными товарными знаками.

Конфеты «Ласточка»

Конфеты «Ласточка» — еще один атрибут советского детства. Это были недорогие конфеты в помадной обливке с начинкой со вкусом крем-брюлле.



Белгородская фабрика «Славянка» решила зарегистрировать это бренд как свой под названием «Первая ласточка». Против этого решения выступил московский ОАО «РотФронт», выпускающий конфеты «Ласточка».

Палата по патентным спорам удовлетворила заявление ОАО «РотФронт» и признала недействительным предоставления правовой охраны белгородскому товарному знаку.

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