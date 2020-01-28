Оскорбивший верующих выпуск «Вечернего Урганта» удалили

Выпуск передачи «Вечерний Ургант», гостем которого стал французско-российский актер Жерар Депардье, был удален из ютуб-канала шоу после скандала с представителями христианства. Сам ведущий Иван Ургант извинился перед верующими, сообщает телеканал «Царьград».

Тем не менее, на сайте Первого канала выпуск все еще доступен для просмотра. Напомним, что Ургант и Депардье в телеэфире неудачно пошутили над изображением Иисуса Христа, что вызвало негодование со стороны религиозных активистов. Так, члены движения «Сорок Сороков» создали петицию с требованием лишить Ивана Урганта российского гражданства, которую подписали сотни людей.

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