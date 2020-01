Спирс сняла видео в купальнике на берегу океана

Американская певица Бритни Спирс опубликовала в Instagram ролик, в котором запечатлела свою прогулку по берегу океана.

«Сегодня мне было так весело… Но я скажу, что вода была очень холодной, поэтому я просто прикоснулась и убежала!!! Прошло очень много времени с тех пор, как я смотрела на океан… И это такое безумие: океан заставляет людей чувствовать себя такими маленькими. Я чувствовала себя так, будто мне снова было четыре года. И жаль, что я забыла взять свой планшет», – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

I had so much fun today … but I will say the water was very cold, so I just did a touch and ran !!! It’s been a very long time since I’ve looked at the ocean …. and it’s so crazy how the ocean * makes people feel so small. I felt like I was 4 again and just wish I remembered to bring my boogie board *

Публикация от Britney Spears (@britneyspears) 27 Янв 2020 в 10:59 PST

Спирс родилась 2 декабря 1981 года в штате Миссисипи, США. Она обладательница премии «Грэмми». Она стала популярной после выхода своего дебютного альбома Baby One More Time в 1999 году.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Людмила Янукович, бывшая супруга беглого президента Украины Виктора Януковича, имеет собственный бизнес в оккупированном Крыму. Об этом 26 января сообщило «Радио Свобода». «Через систему посредников она, предположительно, владеет сетью элитных продуктовых супермаркетов в Севастополе. Сеть носит название «Меркурий»… Гастроном «Меркурий» прославился тем, что ловко сумел избежать необходимости соблюдать санкционное законодательство. Магазины сети открыто торгуют французскими […]