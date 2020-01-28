Прокурор Офиса генпрокурора подтвердил, что Бабиков представлял интересы Януковича в суде

Прокурор Офиса генпрокурора Янис Симонов, который представлял сторону обвинения по делу беглого президента Украины Виктора Януковича, в комментарии «Громадському» сказал, что заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков действительно защищал интересы Януковича в суде.

По его словам, Бабиков присутствовал на нескольких заседаниях, в частности на тех, где адвокаты ходатайствовали об отводе судьи.

«Я с ним участвовал в заседаниях по делу Януковича. Это в частности было заседание, где рассматривали разрешение на проведение заочного досудебного расследования событий 18 – 20 февраля 2014 года», – отметил Симонов.

Сегодня Бабиков заявил, что не представлял права и интересы Януковича, «тем более в делах Майдана». Он отметил, что не был знаком с бывшим президентом и не подписывал с ним договоров об оказании юридических услуг; защитой Януковича занимались другие сотрудники объединения Aver Lex.

Появление ходатайств по делу Майдана, под которыми стоит его подпись, юрист пояснил тем, что из-за ограниченных сроков подачи процессуальных документов «иногда возникает техническая необходимость подписать документы адвокату, который фактически находится в адвокатском объединении».

20 января на сайте ГБР появилась информация о назначении Бабикова на должность первого заместителя директора.

18 января Адвокатская совещательная группа, члены семей героев Небесной сотни и правозащитники обращались к врио директора ГБР Ирине Венедиктовой и президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием не допустить назначения Бабикова заместителем директора ГБР.

Как отмечал «Голос Америки», Венедиктова «не усматривает препятствий в том, чтобы доверить адвокату Януковича аудит дел Майдана». Она заявила родственникам погибших на Майдане, что конкурсная комиссия не обнаружила у Бабикова конфликта интересов. Венедиктова утверждала, что ее первый зам не будет куратором расследования, связанного с делами Майдана.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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