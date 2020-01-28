Почему люди не могут защекотать сами себя, рассказали эксперты

28.01.2020, 16:52, Новости дня

Команда исследователей провела ряд экспериментов, которые позволили понять, почему люди не могут защекотать сами себя так, как это делают другие люди.

Щекотка и ее эффект знакомы всем. Нередко именно с помощью щекотки люди пытаются рассмешить близких и родных себе людей. Ранее научные специалисты уже определили, что щекотка подотчетна таламусу, который направляет сигналы от органов чувств к соматосенсорной коре больших полушарий. Затем ученым стало интересно, почему люди не способны защекотать сами себя. Оказалось, дело в защитном рефлексе. Громкий смех является защитной реакцией от потенциальной угрозы, когда щекотать пытается другой человек. Когда человек сам себя хочет защекотать, мозжечок не видит угрозы.

Таким образом, ученые выяснили, что защекотать себя нельзя, ведь мозжечок притупляет оборонительные рефлексы.



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