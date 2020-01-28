Крашенинников анонсировал изменения в преамбуле к Конституции

Сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию, глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников заявил, что в преамбулу основного закона скорее всего будут внесены поправки.

«Скорее всего, будем (вносить изменения)», – передает его слова «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что рабочая группа по подготовке предложений о поправках в Конституцию отдельно обсудит предложения о внесении изменений в преамбулу к основному закону. В частности, предлагалось в преамбуле отразить тему сохранения исторической памяти для противодействия фальсификации истории.

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