Крашенинников анонсировал изменения в преамбуле к Конституции

28.01.2020, 16:51, Новости дня

Сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию, глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников заявил, что в преамбулу основного закона скорее всего будут внесены поправки.

«Скорее всего, будем (вносить изменения)», – передает его слова «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что рабочая группа по подготовке предложений о поправках в Конституцию отдельно обсудит предложения о внесении изменений в преамбулу к основному закону. В частности, предлагалось в преамбуле отразить тему сохранения исторической памяти для противодействия фальсификации истории.



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