Крашенинников анонсировал изменения в преамбуле к Конституции

Сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию, глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников заявил, что в преамбулу основного закона скорее всего будут внесены поправки.
«Скорее всего, будем (вносить изменения)», – передает его слова «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что рабочая группа по подготовке предложений о поправках в Конституцию отдельно обсудит предложения о внесении изменений в преамбулу к основному закону. В частности, предлагалось в преамбуле отразить тему сохранения исторической памяти для противодействия фальсификации истории.
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