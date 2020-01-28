Евросоюз внес главу Севастополя в черный список

В черный список Евросоюза из-за Крыма внесен глава Севастополя Михаил Развожаев, председатель Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев и председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк, следует из заявления ЕС.

Также в санкционный список внесены еще четыре крымских чиновника и депутата, передает ТАСС.

Ранее источник сообщал, что ЕС согласовал внесение в черный список имен еще нескольких российских чиновников в связи с проведением в сентябре 2019 года выборов в Крыму.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: КИЕВ – Украинская делегация вернулась на зимнюю сессию Парламентской Ассамблеи Совета Европы, намереваясь продолжить борьбу против российской оккупации Крыма и Донбасса. Как говорит член делегации Украины в ПАСЕ, народный депутат Алексей Гончаренко, сегодня одна из главных задач – это продолжать доносить правду странам Совета Европы об агрессии Кремля. «И это можно сделать в том числе, […]