Евросоюз внес главу Севастополя в черный список

В черный список Евросоюза из-за Крыма внесен глава Севастополя Михаил Развожаев, председатель Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев и председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк, следует из заявления ЕС.
Также в санкционный список внесены еще четыре крымских чиновника и депутата, передает ТАСС.
Ранее источник сообщал, что ЕС согласовал внесение в черный список имен еще нескольких российских чиновников в связи с проведением в сентябре 2019 года выборов в Крыму.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: КИЕВ – Украинская делегация вернулась на зимнюю сессию Парламентской Ассамблеи Совета Европы, намереваясь продолжить борьбу против российской оккупации Крыма и Донбасса. Как говорит член делегации Украины в ПАСЕ, народный депутат Алексей Гончаренко, сегодня одна из главных задач – это продолжать доносить правду странам Совета Европы об агрессии Кремля. «И это можно сделать в том числе, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Россия и Белоруссия нашли временный вариант поставок нефти / 3 января
- На самолетах Bek Air после авиакатастрофы нашли нештатные тазики и скотч / 24 января
- Apple проведет аудит по обозначению спорных территорий после ситуации с «российским» Крымом / 30 ноября
- Китайским туристам запретили въезд в Россию / 28 января
- В Южной Корее произошел взрыв в мотеле, есть погибшие / 26 января
- «Ъ»: ЦБ выступил против разработанных Минстроем правил проектного финансирования / 29 ноября
- Автоновости: Самые необычные автозаконы разных стран / 9 января
- Четыре греческих митрополита призвали собрать всеправославный собор по проблеме ПЦУ / 30 ноября