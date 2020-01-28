В Украине выпустили марку к 200-летию открытия Антарктиды

В Украине появилась новая антарктическая почтовая марка — «200 лет со времени открытия Антарктиды». Ее введение в оборот состоялось 28 января 2020 года, сообщила пресс-служба Министерства образования.
Почтовую марку «200 лет со времени открытия Антарктиды» изготовлено тиражом 130 тыс экземпляров. К ней выпущено конверт «Первый день», почтовую карточку и изготовлен специальный почтовый штемпель.
На марке изображен субантарктический пингвин, а на марочном листе также есть фото станции «Академик Вернадский». В дизайне использованы фото участников антарктических экспедиций Юрия Шепеты и Дениса Пышняка.
Фото: mon.gov.ua
Украинская станция «Академик Вернадский» уже дважды была изображена на почтовых марках Украины: в 1996 — на почтовой марке «Первая Украинская антарктическая экспедиция» и в 2009 — на сцепке из двух марок «Сохранение полярных регионов и ледников».
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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