Сирийская армия отбила у боевиков стратегически важный город

Правительственные сирийские войска вернули контроль над стратегически важным городом Маарэт-Нааман на юге провинции Идлиб, сообщил источник.

Об этом информирует РИА «Новости».

Во вторник сообщалось, что сирийские военные полностью окружили Маарет-Нааман. Это крупный форпост террористов запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра», который находится на юго-востоке провинции Идлиб.

Перед этим они отбили у боевиков три населенных пункта на подходе к городу.

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