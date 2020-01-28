В ЛНР заявили, что задержали мать восьмерых детей по обвинению в «шпионаже»

Боевики «ЛНР» задержали жительницу Станично-Луганского района Марину Недодаеву. Ее обвинили в «шпионаже» на пользу СБУ, говорится 28 января на сайте «МГБ ЛНР».
«Сотрудниками МГБ выявлена жительница Станично-Луганского района, которая по заданию СБУ занималась на территории республики сбором сведений в отношении военнослужащих народной милиции. Кроме того, она должна была вести среди военнослужащих «ЛНР» агитационно-пропагандистскую работу с целью перехода их на сторону противника путем использования программы СБУ «Тебя ждут дома», — заявили в «МГБ».
Недодаева — мать восьмерых детей, двое из которых проживают на территории «ЛНР».
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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