Представлен способ производства кислорода из лунной пыли

Сотрудники Европейского космического агентства рассказали, что ими было разработано уникальное устройство, позволяющее производить кислород из лунной пыли.

Специалисты в космической отрасли в последнее время очень часто рассматривают возможность колонизации других планет в будущем. Тем не менее, для этого человечество сначала должно адаптировать окружающую среду на данных планетах под себя. Именно этим занялись европейские исследователи, которые предложили заниматься добычей кислорода на естественном спутнике нашей планеты. Эксперты поделились, что для этого используется специальный метод электролиза, который позволяет извлекать кислород из минералов и стекла.

Авторы идеи также отметили, что способ, применяемый ими, уже известен. Ранее с его помощью производили металлы и сплавы. Однако в этом случае разработчики также добавили приспособления, предназначенные для вывода и хранения газа отдельно от лунной породы.

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