Ученые рассказали, как курение и алкоголь влияет на беременность

Группа специалистов провела исследование, направленное на более тщательный анализ вреда от курения и алкоголя при беременности. В итоге предположение о повышенном риске СВДС из-за данных вредных привычек подтвердилось.

Не секрет, что во время беременности курение и употребление алкогольных напитков является вредным. Тем не менее, некоторые женщины считают, что если минимизировать количество сигарет и алкоголя, то и вреда будет меньше. Научные специалисты провели исследование, в рамках которого проанализировали данные приблизительно 12 тысяч беременных женщин в Южной Африке и в США. Эксперты также изучали случаи с высокой частотой возникновения СВДС. Полученные результаты показали, что курение и алкоголь в первые три месяца беременности способствуют увеличению риска СВДС в 12 раз.

Таким образом, ученые доказали, что ранняя среда беременности является очень важной для будущего ребенка.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Facebook отчитался о массиве данных, который собирает о своих пользователях, когда они находятся в режиме офлайн, — среди них оказалось открытие сторонних приложений. Это следует из появившейся в настройках учетной записи вкладке «Действия вне Facebook». Она позволяет ознакомиться с информацией о том, какие сайты и приложения открывал пользователь. Эти данные Facebook собирает даже в то время, когда человек находится в […]