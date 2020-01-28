Ученые рассказали, как курение и алкоголь влияет на беременность

Группа специалистов провела исследование, направленное на более тщательный анализ вреда от курения и алкоголя при беременности. В итоге предположение о повышенном риске СВДС из-за данных вредных привычек подтвердилось.
Не секрет, что во время беременности курение и употребление алкогольных напитков является вредным. Тем не менее, некоторые женщины считают, что если минимизировать количество сигарет и алкоголя, то и вреда будет меньше. Научные специалисты провели исследование, в рамках которого проанализировали данные приблизительно 12 тысяч беременных женщин в Южной Африке и в США. Эксперты также изучали случаи с высокой частотой возникновения СВДС. Полученные результаты показали, что курение и алкоголь в первые три месяца беременности способствуют увеличению риска СВДС в 12 раз.
Таким образом, ученые доказали, что ранняя среда беременности является очень важной для будущего ребенка.
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