Семена: Я хотел бы вернуться в журналистику и продолжить свою работу

Крымский журналист Николай Семена, которому «суд» в оккупированном Крыму отменил условное осуждение, заявил, что хотел бы вернуться к журналистике и встретиться с близкими, которых он не видел четыре года. Об этом он рассказал в интервью «Крым.Реалиям».

«Я хотел бы вернуться в журналистику и продолжить свою работу. Еще тогда, когда закончился процесс, я сказал, что это поражение не столько меня лично, сколько всей российской журналистики. Любой российский журналист, который посмел написать правду о процессах, которые были в Крыму, также, как и я, подпадает под ограничения и преследования. Он фактически рискует своей профессией. Мне тяжело дались эти четыре года. В Украине у меня живет сын, которого я не видел все это время. У меня там родилась правнучка, и мне нужно ее увидеть. Там отец похоронен, мне нужно к нему сходить и возложить цветы. Поэтому я не могу потерять эти связи. Кроме того, у меня там много коллег, друзей и мне хотелось бы с ними увидеться, посидеть, попить кофе и поговорить», – отметил Семена.

Он высказал мнение, что «суд» над ним определялся «командами свыше».

«Правозащитные организации, мои коллеги и другие люди понимали, что это отход от международного права и этот процесс имеет политический подтекст. Но на это никто в суде не обращал внимания, и вся эта судебная телега двигалась своим чередом». – сказал журналист.

После того, как суд вынес ему условный приговор, дважды в месяц ему пришлось ходить на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, где с ним проводили всевозможные воспитательные беседы.

«Я чувствовал поддержку. И я очень благодарен адвокатам, которые оказывали мне юридическую помощь во время процесса. И тем правозащитным организациям, которые выступали с заявлениями в мою поддержку. И Верховной Раде Украины, которая также опубликовала специальное заявление, Министерству иностранных дел Украины, Национальному союзу журналистов Украины и международной европейской и мировой организациям журналистов. Также Европарламенту, который принял специальное заявление по поводу меня, [заместителям лидера Меджлиса крымскотатарского народы] Ахтему Чийгозу и Ильми Умерову (заместители главы Меджлиса крымскотатарского народа – КР). Но крымское правосудие на обращения и на поддержку не обращало никакого внимания, все двигалось своим чередом», – подчеркнул Семена.

Он высказал мнение, что досрочное прекращение испытательного срока и снятие с него судимости стало возможным благодаря реакции мировой общественности и оценке крымских событий 2014 года.

В 2016 году журналиста включили в федеральный перечень террористов и экстремистов РФ. 22 сентября 2017 года «Железнодорожный суд» приговорил Семену к двум с половиной годам условно с испытательным сроком в три года за «призывы к нарушению территориальной целостности России». Приговор вынесла судья Наталья Школьная.

В июле 2019-го прокуратура Автономной Республики Крым сообщила судье о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины) за вынесение незаконного приговора журналисту.

В ведомстве не называли фамилию осужденного, однако опубликовали скриншот статьи, из-за которой пострадал журналист. Речь идет о материале «Блокада – необходимый первый шаг к освобождению Крыма» Валентина Гончара. Под этим псевдонимом писал крымский журналист Николай Семена, сообщил сайт «Крым.Реалии», который 11 сентября 2015 года опубликовал эту статью.

Защита журналиста обратилась в Европейский суд по правам человека с жалобой на приговор российского суда, после чего ЕСПЧ зарегистрировал обращение.

18 декабря 2017 года апелляционная инстанция смягчила приговор в части дополнительного наказания: срок запрета на публичную, в том числе журналистскую, деятельность сокращен с трех лет до двух.

В декабре 2019 года Национальный союз журналистов Украины призвал украинские власти включить Семену в список лиц для взаимного освобождения между Украиной и временно не подконтрольными Киеву территориями, а также способствовать его возвращению на материковую часть Украины.

Как сообщила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, зимой 2020 года должен состояться обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ, в ходе которого будут освобождены крымские татары, которых удерживают на территории Крыма и в России.

14 января 2020 года «Железнодорожный суд» оккупированного Россией Симферополя удовлетворил ходатайство адвоката Александра Попкова и его подзащитного Семены о досрочном прекращении испытательного срока и снятии судимости.

После того как это решение вступило в законную силу, журналисту сняли запрет на публичную деятельность.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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