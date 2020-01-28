Найдена замена бензину

Стало известно, что омские специалисты смогли найти альтернативу бензину. Согласно их идеям, для получения дизельного топлива можно будет использовать любые растительные и животные жиры.

Долгое время российские эксперты работали над созданием альтернативы современному бензину. В итоге им все же удалось получить то, к чему они так долго стремились. Ученые рассказали, что для создания дизельного топлива можно понадобятся любые растительные и животные жиры, включая отработанные. Проведенные эксперименты показали, что дизельный двигатель сможет полноценно работать на растительном масле. Кроме того, у такого топлива есть свои преимущества, ведь оно не содержит сернистых соединений и полиароматических углеводородов, а также оно является возобновляемым.

Патент на изобретение уже получен авторами идеи. В ближайшее время химики приступят к практической части реализации технологии.

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