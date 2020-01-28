Директор российской разведки заявил, что Зеленский “погружается в идеи украинского национализма”

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский “все глубже погружается в идеи украинского национализма“. Как сообщает агентство ТАСС, так Нарышкин отреагировал на слова Зеленского о роли украинцев в освобождении узников нацистского концлагеря “Аушвиц” в 1945 году.

Нарышкин, который также возглавляет Российское историческое общество, заявил, что украинский президент “не желает помнить о том, по какому принципу назывались части Красной армии“.

26 января Зеленский, выступая в Польше по случаю 75-й годовщины освобождения узников концентрационного лагеря “Аушвиц-Биркенау“, заявил: “Мы никогда не забудем [украинца] Игоря Побирченко, командира танка Т-34, который вместе со своим экипажем первыми разбили ограждение “Аушвица“. И всех солдат ударного батальона 100-й Львовской дивизии, которые вошли в “Аушвиц” под руководством полтавчанина еврейского происхождения Анатолия Шапиро, и которые вместе с бойцами 322-й дивизии І Украинского фронта освободили лагерь“.

Нарышкин, по всей видимости, имел в виду, что 100-я стрелковая дивизия, о которой говорил президент Украины, получила почетное название Львовской за участие в боях за освобождение Львова, а не по месту формирования (дивизия была сформирована в 1942 году в Вологде).

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Facebook отчитался о массиве данных, который собирает о своих пользователях, когда они находятся в режиме офлайн, — среди них оказалось открытие сторонних приложений. Это следует из появившейся в настройках учетной записи вкладке «Действия вне Facebook». Она позволяет ознакомиться с информацией о том, какие сайты и приложения открывал пользователь. Эти данные Facebook собирает даже в то время, когда человек находится в […]