Директор российской разведки заявил, что Зеленский “погружается в идеи украинского национализма”

28.01.2020, 16:30, Новости дня

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский “все глубже погружается в идеи украинского национализма“. Как сообщает агентство ТАСС, так Нарышкин отреагировал на слова Зеленского о роли украинцев в освобождении узников нацистского концлагеря “Аушвиц” в 1945 году.

Нарышкин, который также возглавляет Российское историческое общество, заявил, что украинский президент “не желает помнить о том, по какому принципу назывались части Красной армии“.

26 января Зеленский, выступая в Польше по случаю 75-й годовщины освобождения узников концентрационного лагеря “Аушвиц-Биркенау“, заявил: “Мы никогда не забудем [украинца] Игоря Побирченко, командира танка Т-34, который вместе со своим экипажем первыми разбили ограждение “Аушвица“. И всех солдат ударного батальона 100-й Львовской дивизии, которые вошли в “Аушвиц” под руководством полтавчанина еврейского происхождения Анатолия Шапиро, и которые вместе с бойцами 322-й дивизии І Украинского фронта освободили лагерь“.

Нарышкин, по всей видимости, имел в виду, что 100-я стрелковая дивизия, о которой говорил президент Украины, получила почетное название Львовской за участие в боях за освобождение Львова, а не по месту формирования (дивизия была сформирована в 1942 году в Вологде).

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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