Ольга Кабо в честь дня рождения рассказала о совете от Иннокентия Смоктуновского

Ольга Кабо отмечает свой день рождения. В честь праздника актриса пояснила журналистам о сотрудничестве со многими звездами, в том числе о совете от Иннокентия Смоктуновского.

По словам знаменитости, она редко встречается со своими коллегами по сцене в спектаклях, но у них есть традиция оставлять друг другу приятные сувениры и записки. Ольгу Кабо можно увидеть в таких проектах, как «Опасные связи», «Мораль пани Дульской», «Морские путешествия 1933 года», «Лицо» по пьесе Александра Галина. Также артистка принимает участие к антрепризе «Великая иллюзия или венецианская комедия» и играет Маргариту в постановке «Мастер и Маргарита». Как сказала звезда театра, этой работе уже 17 лет. Она добавила, что очень ждет выхода на «Первом канале» сериала «Журавль в небе», повествующего о невероятной истории любви.

В последнее время в соцсетях появились слухи о романе Ольги Кабо и Николая Караченцова. В разговоре с корреспондентом певица назвала покойного коллегу «человеком-космосом» и заявила, что не будет комментировать информацию об их отношениях. Знаменитость успела сыграть почти со всеми представителями отечественного кинематографа, в том числе Иннокентием Смоктуновским. Однажды он дал актрисе совет «не бояться идти в гору, какая бы она ни была страшная». «И я не боюсь, даже если взобраться на нее не получается с первого раза», — поделилась Кабо.

В честь дня рождения артистка честно рассказала, что продолжает ходить на кастинги, так как во многих ситуациях у телеканалов есть свои «актеры», которых берут на роль. К неутверждениям исполнительница относится легко, ведь это — часть профессии, о чем пишет «Телепрограмма».

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