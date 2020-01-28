В американских школах ИИ будет следить за школьниками

28.01.2020, 16:30, Новости дня

Стало известно, что в американских школах уже ввели в эксплуатацию недавно разработанную систему безопасности на основе искусственного интеллекта. Известно, что данная система способна следить за действиями учеников на уроках и даже на переменах.

Эксперты рассказали, что необходимость внедрения системы безопасности на основе искусственного интеллекта вызвана распространенными нападениями на школьников. Нередко подобные нападения сопровождаются травмами детей, поэтому огромное количество школ, не раздумывая, приняло все условия использования разработанной системы. Специалисты сообщили, что камеры наблюдения оснащены системой на основе искусственного интеллекта. Она управляет базой данных, которая следит за каждым учеников и учителем, распознавая их по внешним признакам.

Также разработчики отметили, что система сможет самостоятельно определять людей, которым находиться в пределах школы нельзя.



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