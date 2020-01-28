Силовики задержали директоров всех сахарных заводов Белоруссии

На прошлой неделе силовые структуры Белоруссии задержали четырех руководителей сахарных заводов страны, пишут СМИ со ссылкой на собственные источники.

«В конце прошлой недели по этому делу было задержано 11 человек», – заявили два не связанных между собой источника портала Tut.by

В КГБ Белоруссии сообщили, что по этой теме «комментариев для СМИ» нет.

Отмечается, что были задержаны директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник и директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов.

В 2018 году КГБ Белоруссии задержал за взятки замминистра здравоохранения Игоря Лосицкого.

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