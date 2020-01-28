Ученые предупредили о «переломном моменте» для Антарктиды из-за глобального потепления

Эксперты рассказали о переломном моменте для 6-го континента, причиной которого способно стать глобальное потепление. Как отметили британские ученые, увеличение температуры может спровоцировать активное таяние льдов в Антарктиде.

Согласно информации научных сотрудников, при повышении температуры расположенные на материке ледниковые шашки будут таять даже там, где лед встретится с теплыми морскими водами. Если не организовать замедление глобального потепления, существует опасность затопления городов, которые находятся в прибережной зоне. Также исследователи отметили, что за небольшой отрезок времени существенно возросла скорость таяния ледниковых шашек. Ранее сообщалось о 40 гигатоннах, а сейчас речь идет больше чем о 250 гигатоннах.

По результатам другого исследования, специалисты выявили масштабное истончение льда в нескольких зонах Антарктиды, а в некоторых местах данный показатель достиг 122 метров. Теперь между учеными ведутся споры по поводу того, когда наступит «точка невозврата» для материка. Вот только, по мнению многих экспертов, это уже произошло.

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