Обнародованы параметры смартфонов Moto G8 и Moto G8 Power

После выхода смартфонов Moto G8 Plus и Moto G8 Play сообщалось о работе над модификацией Power. Недавно стало известно о технических параметрах этого устройства.

Производитель собирается представить мобильные аппараты Moto G8 и Moto G8 Power с емкостью оперативной памяти до 4 Гб, процессором Qualcomm Snapdragon 665, графикой Adreno 610 и тактовой частотой до 2 ГГц. Первая версия выйдет с экраном на 6,39 дюйма и разрешением 1560×720 точек, «фронталкой» на 8 Мп, тройной основной камерой на 16+8+2 Мп. Пользователи смогут приобрести гаджеты с 32 и 64 Гб памяти. Батарея на 4000 мАч обеспечит питание смартфонов.

Moto G8 Power оснащен 6,36-дюймовым дисплеем, объемом аккумулятора на 5000 мАч, четверной тыльной камерой на 16+8+8+2 Мп. Имеется и фронтальный датчик на 25 Мп. Оба аппарата поставят на полки магазинов с операционной системой Android 10 и дактилоскопическим сканером. Продемонстрируют публике гаджеты Moto на предстоящей выставке MWC 2020, о ценах данных пока нет.

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