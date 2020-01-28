Росстат зафиксировал резкий рост доходов россиян

28.01.2020, 16:19, Новости дня

В 2019 году реальные доходы россиян поднялись на 0,8%, сообщили в Росстате, этот показатель оказался выше прогноза Минэкономразвития в 0,1%.

Столь существенная разница между прогнозом и фактическими цифрами образовалась после того, как в декабре прошлого года Росстат пересмотрел данные по динамике реальных доходов за девять месяцев 2019 года с 0,2% до 0,8% из-за уточнения квартальных данных за 2018 год, передает РИА «Новости».

Рост реальных доходов на 0,8% стал лучшим показателем за многие годы: по итогам 2018 года они выросли на 0,1% (после изменения методологии расчета), до этого с 2014 года динамика доходов была отрицательной.

Минэкономразвития ожидает, что рост реальных доходов населения в 2020 году ускорится до 1,5%.

Реальные располагаемые денежные доходы населения – это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.



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