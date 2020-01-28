РЖД начали регулярную дезинфекцию поездов и вокзалов из-за коронавируса

28.01.2020, 16:19, Новости дня

Компания «Российские железные дороги» принимает меры, чтобы помешать распространению коронавируса, в том числе проводя регулярную дезинфекцию, сообщили в РЖД.

Дезинфекция на вокзалах и в пассажирских поездах проводится специальными составами, а пассажиров информируют о мерах профилактики коронавируса, информирует РБК.

Также на вокзалах введет новый режим проветривания, развешены памятки о заболевании. В медпункты на вокзале доставили дополнительные противоэпидемические средства, все работники РЖД, контактирующие с пассажирами, получили медицинские маски, защитные перчатки и антисептики.

Эти меры введены на всех вокзалах Дальневосточной, Забайкальской и Восточно-Сибирской железных дорог, а также на приграничных вокзалах Южно-Уральской и Западно-Сибирской дорог.

Число зараженных новым коронавирусом достигло 4 тыс. 547, умерли 106 человек. Пик вспышки заболеваемости ожидается через 7-10 дней.

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