РЖД начали регулярную дезинфекцию поездов и вокзалов из-за коронавируса

Компания «Российские железные дороги» принимает меры, чтобы помешать распространению коронавируса, в том числе проводя регулярную дезинфекцию, сообщили в РЖД.
Дезинфекция на вокзалах и в пассажирских поездах проводится специальными составами, а пассажиров информируют о мерах профилактики коронавируса, информирует РБК.
Также на вокзалах введет новый режим проветривания, развешены памятки о заболевании. В медпункты на вокзале доставили дополнительные противоэпидемические средства, все работники РЖД, контактирующие с пассажирами, получили медицинские маски, защитные перчатки и антисептики.
Эти меры введены на всех вокзалах Дальневосточной, Забайкальской и Восточно-Сибирской железных дорог, а также на приграничных вокзалах Южно-Уральской и Западно-Сибирской дорог.
Число зараженных новым коронавирусом достигло 4 тыс. 547, умерли 106 человек. Пик вспышки заболеваемости ожидается через 7-10 дней.
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