The Illusionists. В Киеве покажут шоу знаменитых иллюзионистов

В Киеве покажут шоу иллюзионистов Луиса Де Матоса, Эндрю Бассо, Энцо Вейна, Ан Ха Лима, Аарона Кроу, Джеймса Мора, Кевина Джеймса – The Illusionists. Об этом изданию «ГОРДОН» сообщил организатор мероприятия.

В программе трюки от сценических иллюзий и левитации до чтения мыслей и таинственного освобождения от опасных водяных ловушек.

«Их перфоманс выходит далеко за пределы человеческого восприятия и приглашает зрителей в мир, где невозможно отличить реальность от иллюзии. В своих подвигах The Illusionists интерпретируют таких легендарных мастеров магии, как Гарри Гудини. А сочетания инновационных технологий и поразительных визуальных эффектов переносят классику магических традиций в новую эпоху», – говорится в описании мероприятия.

Фото предоставлено организатором мероприятия

Луис Де Матос – «Мастер магии». London’s Magic Circle отметил его наградой в номинации Дэвида Деванта, голливудская Академия Магических Искусств назвала его «Магом года», а в Италии он получил награду «Золотая Гролла» за вклад в искусство магии.

Эндрю Бассо – «Мастер побега» – «преемник Гудини», «лучший эскейполог нашего времени» и «рок-звезда магии» === так называют Эндрю Бассо. Он выступал в Оперном театре Сиднея, Лондонском Хаммерсмит Апполо, Арене де Верона. Во время шоу Бассо останавливает работу своего сердца, выполняет смертельные трюки и демонстрирует магические навыки, которые совершенствовал более 18 лет.

Энцо Вейн – «Незабываемый» – дважды участвовал в шоу La France A Un Incroyable Talent («Франция ищет таланты»). Он впервые в истории телевидения продемонстрировал появление вертолета на сцене талант-шоу.

Ан Ха Лим – «Манипултор» – знаменит трюками с картами и монетами. Он обладатель множества международных наград, включая первую премию на Всемирном Магическом Семинаре в Азии и съезде Итальянского Клуба Манипуляторов.

Аарон Кроу – «Воин» – художник современной иллюзии, который своими шоу расширяет пределы человеческого восприятия. Кроу – обладатель международных наград, включая Brand Personality Award, которую ранее получали Стив Джобс и Нельсон Мандела.

Джеймс Мор – «Фальсификатор» – участник шоу «Англия ищет таланты». После начала сотрудничества с проектом The Illusionists Джейс Мор стал первым английским магом, который выступил в Нью-Йорке на Бродвее.

Кевин Джеймс – «Изобретатель». Его выступления поразили принца Монако и принца Бахрейна, султана Дубаи и президента Барака Обаму. Джеймс – изобретатель в мире магии и иллюзии. Многие его трюки показывали в своих шоу другие известные маги: Дэвид Копперфилд, Марк Вилсон, Пенн и Теллер и Дуг Геннинг.

Это шоу уже увидели Нью-Йорк, Париж и Лондон.

Представления состоятся в Киеве со 2 по 5 апреля в национальном Дворце искусств «Украина».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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