Рабинович и Шуфрич возглавили рейтинг лжецов по версии VoxCheck

За последние полгода больше всего лжи и манипуляции было в заявлениях депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадима Рабиновича. Об этом свидетельствуют результаты исследования фактчекингового проекта VoxCheck, опубликованные на их сайте.

«Самыми большими лжецами и манипуляторами этого рейтинга стали Вадим Рабинович (3,45% правды), Нестор Шуфрич (11,11% правды) и Александр Качный (14,29% правды). Все трое — представители политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», — говорится в сообщении.

В тройку правдорубов попали председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков (64,71% правды), сопредседатель депутатской фракции партии «Европейская солидарность» Артур Герасимов (61,10% правды) и член партии Всеукраинское объединение «Батьківщина» Сергей Власенко (53,6% правды).

Графика: voxukraine.org

Согласно исследованию, больше всего лжи и манипуляций касалось открытия рынка земли. В частности, когда сравнивали цены на сельскохозяйственную землю в Украине и Европе или говорили об ограничении на концентрацию земли в «одних руках» в законопроекте об обороте сельхозземель и других странах.

Другой топ-манипулятивной темой стала энергетика, в частности цены на газ и электроэнергию для населения, транзит газа и приватизация газотранспортной системы Украины (ГТС), «зеленая» энергетика.

Президент Владимир Зеленский чаще всего говорил неправду о рыночных ценах на энергоносители, отношения с МВФ или войну. Отмечается, что он почти никогда не манипулирует — лишь 5,9% его утверждений были манипулятивными.

В то же время в словах пятого президента Украины Петра Порошенко появилось больше популизма, преувеличений и манипуляций.

Для того, чтобы проанализировать слова политиков, аналитики VoxCheck слушали, транскрибировали и проверяли около 20 часов выступлений каждую неделю. Каждое избранное для проверки шоу выходит в разные дни в прайм-тайм. По наблюдениям экспертов, на 1+1 и IСТV чаще приходят представители провластных сил, а на NewsOne и 112 канал — оппозиция.

В 2018 году в пятерку «Рейтинга манипуляторов и лжецов» по данным VoxCheck вошли Юлия Тимошенко, Вадим Рабинович, Олег Ляшко, Юрий Бойко и Петр Порошенко.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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