Снег и гололедица. Спасатели предупредили об ухудшении погоды в ряде областей Украины

29 января в ряде областей Украины ожидается ухудшение погодных условий. Об этом 28 января в Facebook сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на синоптиков.

Ночью 29 января и днем 31 января ожидается снег и метели. Синоптики прогнозируют на Закарпатье значительный дождь с мокрым снегом, прирост снежного покрова до 20-30 см. На дорогах ожидается гололедица.

«В западных, северных, Полтавской и Харьковской областях мокрый снег, образование неустойчивого снежного покрова высотой 3-10 см, местами налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица», – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, 29-го и 30 января в Украине ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

«Осложнения погодных условий отвечает І и уровню опасности и вызовет нарушение движения транспорта на отдельных участках дорог. В Карпатах нарушения, местами прекращения движения транспорта на дорогах (II уровень опасности)», – добавили в пресс-службе.

До уваги громадян ⤵️Синоптики Український гідрометцентр попереджають про погіршення погодних умов в окремих областях… Posted by ДСНС України on Teisipäev, 28. jaanuar 2020

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29 січня дощ з переходом на Правобережжі в мокрий сніг, вночі на Закарпатті значні опади, лише у більшості північних та… Posted by Український гідрометцентр on Teisipäev, 28. jaanuar 2020

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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