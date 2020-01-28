Снег и гололедица. Спасатели предупредили об ухудшении погоды в ряде областей Украины

28.01.2020, 16:18, Новости дня

29 января в ряде областей Украины ожидается ухудшение погодных условий. Об этом 28 января в Facebook сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на синоптиков.

Ночью 29 января и днем 31 января ожидается снег и метели. Синоптики прогнозируют на Закарпатье значительный дождь с мокрым снегом, прирост снежного покрова до 20-30 см. На дорогах ожидается гололедица.  

«В западных, северных, Полтавской и Харьковской областях мокрый снег, образование неустойчивого снежного покрова высотой 3-10 см, местами налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица», – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, 29-го и 30 января в Украине ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

«Осложнения погодных условий отвечает І и уровню опасности и вызовет нарушение движения транспорта на отдельных участках дорог. В Карпатах нарушения, местами прекращения движения транспорта на дорогах (II уровень опасности)», – добавили в пресс-службе.

До уваги громадян ⤵️Синоптики Український гідрометцентр попереджають про погіршення погодних умов в окремих областях…

Posted by ДСНС України on Teisipäev, 28. jaanuar 2020

На странице Украинского гидрометцентра в Facebook сообщается, что температура воздуха в течение суток 29 января будет колебаться в районе -1 °C до +4 °C, в Карпатах – -4 – -9 °C.

29 січня дощ з переходом на Правобережжі в мокрий сніг, вночі на Закарпатті значні опади, лише у більшості північних та…

Posted by Український гідрометцентр on Teisipäev, 28. jaanuar 2020

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Facebook отчитался о массиве данных, который собирает о своих пользователях, когда они находятся в режиме офлайн, — среди них оказалось открытие сторонних приложений. Это следует из появившейся в настройках учетной записи вкладке «Действия вне Facebook». Она позволяет ознакомиться с информацией о том, какие сайты и приложения открывал пользователь. Эти данные Facebook собирает даже в то время, когда человек находится в […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика