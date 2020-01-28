Российского чиновника осудили на два года за нападение на журналиста

Госслужащий должен выплатить пострадавшему 50 тысяч рублей.

Суд в Хакасии вынес решение по делу главы Ширинского района Сергея Зайцева. Чиновника обвиняли в нападении на корреспондента телеканал «Россия 24» Ивана Литомина.

Инцидент произошел в мае 2019 года. Литомин вместе со съемочной группой программы «Вести. Дежурная часть» ворвался в кабинет к Зайцеву. Корреспондент стал задавать провокационные вопросы по поводу строительства дома, откатов и коррупции. Зайцев назвал журналиста наглецом и отказался отвечать на его вопросы. Спустя несколько минут глава района «послал вон» съемочную группу, схватил журналиста и бросил его на пол.

После этого последовало обвинение в воспрепятствовании профессиональной деятельности представителя СМИ. Суд приговорил Сергея Зайцева к двум годам лишения свободы условно и выплате Литомину 50 тысяч рублей. При этом судья не стала лишать должности главу Ширинского района.

Адвокат Зайцева Павел Двигун сообщил о намерении обжаловать данный приговор. Но сам Зайцев предпочел ответить уклончиво на вопрос об обжаловании.

Отметим, что интерес съемочной группы к происходящему в Ширинском районе связан непосредственно с пожарами в 35 поселениях региона в 2015 году. Тогда полностью сгорели более 1200 домов, 32 человека погибли, без крыши над головой остались 4694 жителя, а общий ущерб оценили в 7 млрд рублей.

В апреле 2019 года Зайцев вместе с главой Ширинского сельсовета и начальником пожарной части были признаны виновными в халатности в деле о пожарах. Зайцева приговорили к 4,6 годам лишения свободы, но амнистия позволила избежать уголовной ответственности. Неслучайно большинство вопросов журналиста касались домов для погорельцев, качество которых вызывало нарекания.

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