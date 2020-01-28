Подсчитана выгода россиян от новой пенсионной системы

Новую систему добровольных пенсионных накоплений представили в октябре 2019 года.
Система гарантированного пенсионного плана (ГПП) может принести в среднем 16,5 тысяч рублей прибавки к пенсии, пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование консалтинговой компании FinExpertiza.
Эксперты подсчитали, что если в течение 30 лет каждый месяц откладывать по ГПП 6% своего дохода, то прибавка составит примерно до 30 тысяч рублей в зависимости от региона.
По их оценкам, больше всего получат москвичи и жители Сахалина — 32,7 и 30 тысяч рублей соответственно. На самые скромные выплаты могут рассчитывать в Туве (7,8 тысяч рублей) и Карачаево-Черкесии (9,3 тысяч рублей).
ГПП должен заработать в 2021 году. Участие в нём будет добровольным. По мнению Минэкономразвития, россияне вложат в новую накопительную пенсию почти 1 трлн рублей в 2021 году и 3 трлн рублей в 2024 году.
Ожидается, что система позволит россиянам самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при поддержке государства.
Ранее мы писали о способе увеличить пенсии россиян.
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