Главу Чувашии исключили из «Единой России»

Партийная комиссия по этике считает, что такое поведение для руководителя недопустимо.

Резонанс, который вызвал в обществе ролик со своеобразной раздачей главой Чувашии Михаилом Игнатьевым ключей от служебных автомобилей, обернулся исключением его из родной партии. Комиссия по этике «Единой России» порекомендовала, в президиум генерального совета партии решил «исключить Михаила Игнатьева из партии. Об этом сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

Видео, где Игнатьев заставляет подпрыгивать сотрудника МЧС за высоко поднятыми ключами, возмутило россиян, хотя в республиканском МЧС это назвали «дружеской шуткой».

Недопустимым только такое поведение главы Чувашии руководитель Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев. А вот жена Игнатьева считает, что это был монтаж.

Ранее Игнатьев призвал «мочить» журналистов и блогеров, критикующих власть. «Надо мочить. Рассказывать, откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чем зарабатывают», — поручал чиновник. Позднее глава региона извинился за слово «мочить».

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