Захар Прилепин объявил о создании своей партии

Писатель решил, что настало время «вгрызаться» в политическую жизнь страны.

Писатель Захар Прилепин посчитал, что пришло время преобразовать в партию созданное им в октябре 2019 года общественное движение «За правду». Назначена дата учредительного съезда партии, которая будет называться «За правду» — 1 февраля. Об этом писатель сообщил сегодня на своей странице в Facebook.

Прилепин никогда не скрывал, что будет трансформировать свое национал-патриотическое движение в партию. Он заявлял, что это задача не ближайшей перспективы. Однако, как оказалось, ближайшей.

И все потому, что партия «За правду» намерена участвовать как в региональных (2020 г.) выборах, так и в Госдуму (2021 г.), поделился планами с РИА Новости Прилепин. Писатель считает, что настало время «вгрызаться» в политическую деятельность, но главное все это для того, чтобы не допустить «либерального реваншизма» и «майдана» в России.

Чем ближе выборы, тем активнее становится политическая жизнь. Так, недавно о создании партий объявили Вячеслав Макаров — основатель игры World of Tanks и Алексей Нечаев — основатель компании Faberlic. Примечательно, что некоторые эксперты не исключают, что за партию «танчиков» россияне будут голосовать.

Фото: сайт Захара Прилепина

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