Макаревич рассказал, как новый министр культуры Любимова не дала снять фильм о 50-летии «Машины времени»

При этом проект поддержали в управлении президента по общественным проектам.

Музыкант Андрей Макаревич на своей странице в Facebook рассказал, как министр культуры Ольга Любимова в бытность директором департамента кинематографии отказала в поддержке фильма, который планировалось снять к 50-летию «Машины времени».

Ранее преподаватель кафедры звукорежиссуры ГИТИСа Анатолий Вейценфельд рассказал, что Любимова при отказе еще заявила: «„мы врагов не поддерживаем“».

По словам Макаревича, планировалось снять фильм из 10-15 новелл, каждую на основе песни «Машины времени».

Макаревич в своем посте написал: «Многие прекрасные режиссеры согласились. Проект поддержали в управлении президента по общественным проектам. Мединский (на словах) сообщил, что он не против. Закончилось все действительно на Любимовой (она заведовала кино в Минкульте). Будущий министр записал во враги не только „Машину времени“, но и ведущих российских кинорежиссеров. Неудобно вышло».

Он также опубликовал записку на имя Владимира Мединского из администрации президента с просьбой поддержать проект. В документе сказано, что принять участие в фильме «Машина вне времени» согласились Павел Лунгин, Александр Митта, Валерий Тодоровский, Михаил Сегал, Борис Хлебников, Юрий Быков, Гарик Сукачев.

Напомним, Ольга Любимова сменила Владимира Мединского на посту главы Минкульта. До назначения 39-летняя Любимова возглавляла департамент кинематографии министерства. До этого она работала на телевидении.

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