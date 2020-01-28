Патриарх назвал способ увеличить население РФ на 10 млн человек

Вывод абортов из системы ОМС позволит увеличить народонаселение РФ на 10 млн человек за 10 лет, сообщил Патриарх Московский и всея Руси в ходе ежегодных Рождественских парламентских встреч в Совете Федерации.

«Тема умножения населения является одной из важных целей, которые стоят перед государством. Она легко решается, если мы сократим на порядок количество абортов. За 10 лет мы можем увеличить количество населения на 10 млн, если добьемся прогресса в предотвращении и искоренении абортов из нашей жизни. Это никакая не фантазия, никакие иные способы не смогут помочь так радикально решить тему народонаселения», – приводит слова главы РПЦ ТАСС.

Патриарх добавил, что сократить число абортов можно, убрав их из системы ОМС. «Я неоднократно поднимал эту тему и буду говорить об этом, пока мы не придем к раумному решению, исключив лишение жизни по желанию, а не по медицинским показаниям, из понятия медицинской помощи, выведя такие аборты из системы обязательного медицинского страхования», – сказал он.

Предстоятель РПЦ подчеркнул, что «тема ценности человеческой жизни должна быть главной для церкви в ее диалоге с системой здравоохранения и другими частями нашего социума, которые заинтересованы в радикальном изменении ситуации, связанной с ростом населения».

Ранее патриарх сравнил аборты, сделанные ради карьеры и материальных благ, с языческими жертвоприношениями.

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