В Воронеже два человека попали в больницу с подозрением на коронавирус

В больницу в Воронеже с подозрением на коронавирус госпитализированы два человека – женщина и мужчина, прибывшие из Китая, сообщил информированный источник.

Госпитализированы женщина 1965 года рождения и мужчина 1985 года рождения. Оба на днях вернулись из Китая и обратились в поликлинику с признаками гриппа, передает «Интерфакс».

Также известно, что в Майкопе проверяют на коронавирус девушку, вернувшуюся из Китая с симптомами ОРВИ. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что ее состояние не указывает на то, что у девушки может быть диагностирован этот вирус.

Три человека проверялись за несколько дней на коронавирус и в Краснодаре, однако это заболевание выявлено не было.

Новым коронавирусом заражены уже 4 тыс. 547, умерли 106 человек. Пик вспышки заболеваемости ожидается через 7-10 дней. На территории Китая остаются 5,6 тыс. организованных туристов из России.

Газета ВЗГЛЯД писала, откуда берутся смертельные вирусы.





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