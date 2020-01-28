В Воронеже два человека попали в больницу с подозрением на коронавирус

В больницу в Воронеже с подозрением на коронавирус госпитализированы два человека – женщина и мужчина, прибывшие из Китая, сообщил информированный источник.
Госпитализированы женщина 1965 года рождения и мужчина 1985 года рождения. Оба на днях вернулись из Китая и обратились в поликлинику с признаками гриппа, передает «Интерфакс».
Также известно, что в Майкопе проверяют на коронавирус девушку, вернувшуюся из Китая с симптомами ОРВИ. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что ее состояние не указывает на то, что у девушки может быть диагностирован этот вирус.
Три человека проверялись за несколько дней на коронавирус и в Краснодаре, однако это заболевание выявлено не было.
Новым коронавирусом заражены уже 4 тыс. 547, умерли 106 человек. Пик вспышки заболеваемости ожидается через 7-10 дней. На территории Китая остаются 5,6 тыс. организованных туристов из России.
Газета ВЗГЛЯД писала, откуда берутся смертельные вирусы.
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Последнее: Главный редактор сети «Блокнот» Олег Пахолков – о том, почему вирусы в итоге победят человечество. Ужас коронавируса в том, что уже сейчас смертность от него оценивается в 2-10%. Это очень высокий показатель. Представьте, если в вашем городе распространился коронавирус и вымерло 2% населения. Это в каждом доме, подъезде по трупу. Но пока наши ученые говорят: […]
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