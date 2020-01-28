Как передается коронавирус: данные китайских экспертов

28.01.2020, 16:05, Разное

Член экспертной группы госкомитета Китая по здравоохранению Ли Синван рассказал о том, каким образом чаще всего передается новый коронавирус, жертвами которого уже стали около сотни людей. По словам специалиста, обычно заболевание передается воздушно-капельным путем, но заразиться можно и через прикосновения, сообщает телеканал «Царьград».

Подхватить вирус можно просто коснувшись больного рукой. В связи с этим эксперты рекомендуют не тереть глаза грязными руками. Ли Синван напомнил, что основными симптомами заболевания являются повышенная температура, слабость и сухой кашель, хотя некоторые из них могут и не проявляться. Он отметил, что на ранних стадиях от вируса можно избавиться за неделю. 



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