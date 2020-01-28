Кокорин отреагировал на вывод из основного состава «Зенита»

28.01.2020, 16:05, Новости дня

Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин сообщил, что начальство клуба сообщило, что его не берут на второй тренировочный сбор команды.

«Я пока не могу обо всем рассказать, но мне поступил звонок от начальства команды «Зенит». Мне было сказано, что на второй сбор с командой я не лечу. Дальше мы с отчимом обсудим мое дальнейшее будущее. По поводу своего будущего я пока, если честно, затрудняюсь сказать. Я сам пока всего, если честно, не понимаю», – передает слова Кокорина «Р-Спорт».

Ранее супруга футболиста Дарья Валитова сообщила, что Кокорин отказался выступать за ФК «Сочи» и закончит сезон в «Зените-2».

Напомним, «Зенит» решил отправить Кокорина в аренду в «Сочи», однако тренер петербургской команды Сергей Семак заявлял, что нападающий ему нужен в основном составе команды, а представители футболиста отрицали его переход.



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