«Сразу три платины»: Ольга Бузова похвасталась своими творческими победами

Ольга Бузова пояснила Instagram-фолловерам, что три ее пластинки получили платиновые сертификации на территории РФ. Знаменитость рада высокой оценке ее творчества в родной стране.
«Платину» получили первый и второй сборники Бузовой – «Под звуки поцелуев» и «Принимай меня», а также хит-сингл «Мало половин». Данная сертификация означает, что каждый их этих продуктов реализован не менее 50 000 раз. Статус подтвержден лейблом Archer Music Prod и американской компанией The Orchard. Певица поинтересовалась у поклонников, какие из ее композиций тоже могут получить «платину».
Преданные фанаты Бузовой уверены, каждая ее музыкальная работа достойно такого статуса. «Умница! Так держать!» — похвалили артистку фолловеры и выразили надежду, что вскоре она порадует их новым альбомом.
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