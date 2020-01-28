В Кремле ответили на слова Зеленского о «вине» СССР во Второй мировой войне

В Кремле категорически не согласны с заявлениями украинского президента Владимира Зеленского о «виновности» СССР в начале Второй мировой войны, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы категорически не согласны с этим заявлением. В этом заявлении президент Украины солидаризируется с крайне ошибочной, по нашему убеждению, точкой зрения польского руководства и солидаризируется с точкой зрения, которая является оскорбительной для десятков миллионов россиян и граждан стран СНГ, чьи родители, деды, родственники отдали свои жизни за освобождение Европы, в том числе и Польши, от фашизма», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что это вряд ли сочетается с верой и убеждениями миллионов украинцев, которые также с оружием в руках воевали с фашистами. «Поэтому мы не приемлем этого заявления, считаем его ошибочным и оскорбительным с точки зрения памяти наших дедов», – добавил Песков.
Отвечая на вопрос о том, повлияет ли высказывание Зеленского на отношения двух стран, Песков заявил, что, несмотря на робкую позитивную динамику отношений Москвы и Киева, сотрудничество стран далеко от тренда на нормализацию.
«Я бы пока не говорил об отношениях двух стран. Вы знаете, что, несмотря на такую робкую позитивную динамику в контактах двух глав государств, отношения еще далеки от устойчивого тренда на нормализацию, к нашему сожалению», – сказал Песков.
В понедельник президент Украины Владимир Зеленский после встречи с польским лидером Анджеем Дудой заявил, что Украина солидарна с Польшей в том, что в начале Второй мировой войны и Холокосте виновен Советский Союз.
Газета ВЗГЛЯД писала о немецких политиках, которые также обвинили СССР в начале Второй мировой войны.
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