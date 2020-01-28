Патриарх Кирилл назвал суррогатное материнство унижением достоинства женщин

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что суррогатное материнство эксплуатирует женщин и подразумевает торговлю людьми, об этом он сказал на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации.

«Высоко оценивая стремление науки и здравоохранения решать насущные проблемы человека, не могу не отметить смысловую подмену, которая происходит в отношении так называемого суррогатного материнства. Запрещенная во множестве стран мира и доступная в РФ только обеспеченным людям (хочу это подчеркнуть) процедура, по сути, конечно, в каком-то смысле эксплуатирует женщин и даже поощряет торговлю детьми», – приводит слова патриарха «Интерфакс».

По его словам, суррогатная мать – это та, которую эксплуатируют, однако она идет на это «не бесплатно, не из энтузиазма – она за это получает деньги и как бы продает своих детей».

Глава РПЦ заметил, что в основе проблемы, по его мнению, лежит социальное расслоение в обществе. «Ни одна обеспеченная женщина не станет за деньги вынашивать и рожать детей для чужих людей. К этому выбору ее подталкивает социальная незащищенность. Бедность, желание обеспечить собственных детей, распространение коммерческого суррогатного материнства – это очевидное унижение достоинства российской женщины, самых незащищенных из них», – считает патриарх.

Ранее телеведущий Дмитрий Киселев заявил, что Библия не запрещает суррогатное материнство и ЭКО. Он предложил пересмотреть запрет этого в Основах социальной концепции Русской православной церкви ради деторождения.

В РПЦ в ответ заявили, что, идя против воли Божией, в том числе нанимая тело другой женщины для исполнения функции деторождения, человек не получит желаемого счастья. Также в РПЦ утверждают, что суррогатное материнство превращает человека в биологическую особь.

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