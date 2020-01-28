«Фонтанка»: Историка Соколова, убившего свою аспирантку, признали вменяемым

Психиатрическая экспертиза признала бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова вменяемым. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на результаты экспертизы. Соколов обвиняется в убийстве аспирантки и своей сожительницы Анастасии Ещенко.

Издание приводит заключение экспертов: «Хроническим и временным психическим расстройством, слабоумием и иным болезненным состоянием психики в период преступления не страдал и в настоящее время не страдает». По их мнению, обвиняемый мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, когда, по версии следствия, душил Ещенко и стрелял в нее.

9 ноября в Петербурге из реки Мойки извлекли 63-летнего историка Олега Соколова, в рюкзаке которого обнаружили отпиленные женские руки. В квартире Соколова обнаружили обезглавленное тело девушки — бывшей студентки Соколова Анастасии Ещенко. Возбуждено дело по статье «убийство», в котором историк сознался, и его поместили под арест на 2 месяца.

На заседании суда Соколов сказал, что убитая угрожала ему ножом.

«Мы любили друг друга очень сильно и планировали, что поженимся. Но в последнее время стало происходить что-то странное, при упоминании моих детей она стала беситься. Я ее встретил с цветами и шампанским, а как только я упомянул моих детей, мы потеряли контроль над собой. Сколько я прожил на свете и было много женщин, но такого потока агрессии в свой адрес не видел, у нее был нож. В моей жизни никогда ничего подобного близко не случалось», — сказал Соколов.

Сразу после того, как стало известно о убийстве, с сайта РВИО пропала информация о том, что Олег Соколов состоит в научном совете общества. Эти сведения сохранились в кэше Google. Кроме того, в кэше сохранились и публикации, в которых Соколова называют заместителем руководителя Северно-Западной дирекции РВИО.

Советница председателя общества Ирина Казначеева отметила, что впервые слышит имя Соколова и что он никогда не состоял в РВИО.

В конце декабря 2019 года Соколова перевели из института Сербского в следственный изолятор «Бутырка». Мера пресечения в виде содержания под стражей ему продлена до апреля 2020 года.

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