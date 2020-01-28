Курировать Крым в правительстве России будет вице-премьер Марат Хуснуллин

Курировать Крым в новом составе правительства будет вице-премьер Марат Хуснуллин. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов, передает РБК.
«Я говорил с премьер-министром Михаилом Владимировичем Мишустиным на прошлой неделе, и мы договорились, что куратором Республики Крым будет Хуснуллин Марат Шакирзянович», — цитирует агентство Аксенова.
Напомним, Марат Хуснуллин, ранее занимавший пост заместителя мэра Москвы по вопросам строительства, был назначен одним из девяти вице-премьеров нового правительства России.
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